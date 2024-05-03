«Россияне чувствуют отдачу»: в Кремле оценили высокие рейтинги Путина Песков: высокие рейтинги Путина перед инаугурацией говорят о доверии россиян

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Высокие рейтинги президента РФ Владимира Путина в преддверии инаугурации указывают на то, что он подходит ко всему со знанием дела, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, россияне, в свою очередь, чувствуют отдачу и доверяют главе государства.

Это (высокие рейтинги. — NEWS.ru) говорит о том, что президент знает, что делает. Он делает это успешно, и россияне чувствуют отдачу от этого. И он знает, как и что нужно делать дальше, и россияне верят ему. Что касается настроений, настроение рабочее, — отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее стало известно, что уровень доверия россиян к Путину вырос на четыре процентных пункта и составляет 83%. Согласно опросу фонда «Общественное мнение», 83% респондентов считают, что глава российского государства хорошо выполняет свою работу.

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Российские телеканалы выделили час на трансляцию церемонии вступления на пост президента, а именно заложили время с 12:00 до 13:00. В 2018 году инаугурация Путина продлилась примерно 48 минут.