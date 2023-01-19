Россияне будут предъявлять смартфон вместо паспорта при покупке алкоголя Шадаев: смартфон заменит россиянам документы в бытовых ситуациях, включая покупку алкоголя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минцифры рассчитывает, что смартфон заменит россиянам некоторые документы в бытовых случаях, сообщил на брифинге глава министерства Максут Шадаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, одним из таких случаев может стать покупка алкоголя.

Сейчас ракурс [направлен] на то, чтобы смартфон [при желании] мог заменить некоторые документы, которые люди вынуждены носить с собой и предъявлять в бытовых ситуациях, — пояснил министр.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании «Код безопасности» Павел Коростелев заявил, что не стать объектом шпионажа можно, если при установке мобильного приложения ограничить его доступ к конфиденциальным данным. По его словам, нежелательные разрешения убираются в настройках смартфона, а при вводе персональных данных через браузер необходимо проверять безопасность соединения. Также рекомендуется выходить из аккаунта и закрывать сайт после совершения операции.

Эксперт также назвал полезной идею включать Wi-Fi и Bluetooth лишь в момент их использования и не доверять общественной беспроводной сети. Кроме того, он посоветовал зашифровать конфиденциальные данные в разделе «Touch ID и код-пароль» (iOS) или «Безопасность» (Android), отметив, что это будет важным при утере гаджета.