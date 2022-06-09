Россиянам запретят митинги в аэропортах и больницах Поправки к закону об иноагентах предполагают запрет митингов в аэропортах и больницах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект, предлагающий изменения в законодательстве в связи с готовящимся законом об иноагентах, предлагает запретить митинги и демонстрации на территории аэропортов, школ, больниц, органов публичной власти, на детских и спортивных площадках и в других местах. Проект, опубликованный в электронной базе данных Госдумы, также предполагает запрет митингов на территории объектов жизнеобеспечения и культовых сооружений, в том числе принадлежащих религиозным организациям.

К местам, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, относятся: здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов, пристаней, — отмечается в документе.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в котором обобщаются нормы законодательства об иноагентах. Одним из главных пунктов унификации станет создание единого реестра иноагентов вместо существующих четырех. Иностранным влиянием при этом предлагается считать предоставление поддержки или оказание воздействия со стороны иностранца, в том числе путем убеждения, принуждения и другими способами.