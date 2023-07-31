Россиянам запретили участвовать в работе иностранных НПО Путин подписал закон, запрещающий россиянам участвовать в работе иностранных НПО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам запретили участвовать в работе иностранных неправительственных организаций, которые не были внесены в государственный реестр. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ограничения распространяются как на юридические, так и на физические лица. Исключением станут те НПО, которые были зарегистрированы в соответствующем реестре, однако даже в этом случае граждане, работающие на государственных и муниципальных должностях, не смогут входить в состав попечительских советов и органов управления организаций.

В документе также прописаны условия участия в мероприятиях на территории России иностранных НПО без соответствующей регистрации. Это будет возможно, если организатор направит уведомление в Минюст за 10 дней до проведения мероприятия. Закон вступает в силу со дня опубликования.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, запрещающий иностранцам владеть контрольным пакетом акций (более 50%) в отечественных новостных агрегаторах. Собственниками таких ресурсов также не смогут быть иностранные государства, международные организации, иностранные юридические лица или российские юрлица с иностранным участием. Запрет распространяется и на россиян с гражданством другой страны.