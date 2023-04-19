Россиянам запретили пугать силовиков Верховный суд РФ: напугавшая представителя власти угроза — это применение насилия

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Напугавшую представителя власти угрозу следует рассматривать как применение насилия, даже если она не повлекла последствий для его здоровья, разъяснил Верховный суд (ВС) РФ, передает «Коммерсант». При этом насильственные действия в ответ на незаконные деяния со стороны правоохранительных органов могут признаваться необходимой обороной. Проект постановления пленума Верховного суда, разъясняющий тонкости квалификации преступлений против представителей власти и силовых структур, отправлен на доработку.

ВС также объяснил, что под статью УК об оскорблении представителя власти подпадают и ругательства, и размещение в интернете порочащих сведений, и «иные действия» вроде срывания форменного головного убора или погон. Обязательное условие для уголовной ответственности — публичный характер таких действий.

Расширяется круг тех, кого защищает закон: это близкие лица сотрудника правоохранительного органа, не только родственники, но и те, кто «дорог потерпевшему в силу сложившихся личных отношений».

Как же квалифицировать одновременное оскорбление и применение насилия к представителю власти — Верховный суд еще не определился.

Ранее стало известно, что за унижение представителя власти грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или исправительные работы до одного года. Тем временем за 2022 год российские суды вынесли более четырех тысяч решений по делам о дискредитации армии. Общая сумма штрафов составила 151 млн 257 тысяч 500 рублей.