Россиянам запретили менять управляющую компанию чаще раза в год Путин подписал закон о запрете частой смены управляющей компании в многоквартирных домах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий менять управляющую компанию в многоквартирных домах чаще одного раза в год. Согласно тексту документа, опубликованному на портале нормативно-правовых актов, дата отсчитывается с момента заключения договора с такими предприятиями.

Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания <...> вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом не ранее чем через год с даты заключения договора, — говорится в документе.

В новом законе также подчеркивается, что собственники квартир и других помещений могут сменить управляющую компанию раньше установленного срока, если она не выполняет условия договора. Кроме того, закон не распространяется на случаи, когда такие предприятия меняют условия управления многоквартирным домом.

Необходимость в принятии нового закона обусловлена тем, что недобросовестные управляющие компании ранее устраивали повторные голосования среди жильцов за смену организации в условиях высокой конкуренции. Это приводило к удвоению платежных документов. Закон официально вступит в силу через 10 дней с момента его публикования.

Как сообщалось ранее, в России могут изменить систему оплаты коммунальных услуг. Соответствующий законопроект разрабатывается Минстроем по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. В случае принятия закона, в стране появятся специальные счета для оплаты.