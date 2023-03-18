Россиянам запретили дискредитировать бойцов ЧВК «Вагнер» Песков: штраф до 500 тысяч рублей распространяется на дискредитацию ЧВК «Вагнер»

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Военнослужащий ЧВК «Вагнер»

Штраф до 500 тысяч рублей распространяется и на тех, кто дискредитирует ЧВК «Вагнер», сообщил в эфире радио «Говорит Москва» представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что в ранее опубликованном законе речь идет обо всех формированиях, в том числе добровольческих и негосударственных.

Безусловно. Речь идет о всех формированиях, — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за дискредитацию добровольцев СВО предусматриваются штрафы. Согласно нему, максимальное наказание для граждан составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч, для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, за фейки о добровольцах предусматривается уголовная ответственность. Согласно обновленной статье, для преступников, совершивших подобное преступление неоднократно, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что за 2022 год в суды было передано 78 дел в отношении 67 россиян, привлеченных по уголовной статье о распространении фейков о ВС РФ.