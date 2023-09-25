Россиянам упростят процедуру зачисления в вузы Минобрнауки РФ предложило позволить абитуриентам поступать по копиям документов

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Российским абитуриентам позволят не приносить бумажные оригиналы документов при зачислении в высшие учебные заведения, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ. В ведомстве предложили внедрить новые нормы уже со следующего учебного года. Проект приказа уже готов.

Абитуриентам бюджетной и контрактной форм обучения при зачислении не понадобится приносить в вуз бумажные оригиналы документов — достаточно, чтобы они были электронно подтверждены в государственных информационных системах или на «Госуслугах», — рассказали в министерстве.

Представители ведомства уверены, что такой механизм упростит поступление в иногородние университеты. Кроме того, будет снижена нагрузка на сами вузы.

Ранее сообщалось, что в российских вузах ощутимо выросли цена на обучение. Заметнее всего подорожание на медицинском направлении. Так, стоимость учебы на первом курсе по специальности «лечебное дело» в московском университете имени Сеченова выросла сразу на 235 тысяч рублей. Кроме того, подорожали специальности «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «лингвистика» и «журналистика». Стоимость первого курса по программе бакалавриата поднялась в некоторых случаях сразу на 22%.