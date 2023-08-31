Россиянам стало проще поступить на службу в полицию Волк: желающим поступить на службу в МВД не потребуется личное поручительство

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Условия поступления на службу в органы МВД упрощены, сообщила в Telegram представитель ведомства Ирина Волк. В частности, исключен институт личного поручительства в отношении поступающих на службу, изменились возрастные ограничения для тех, кто приходит служить впервые.

Ранее на службу в органы внутренних дел можно было поступить до 35 или 40 лет в зависимости от должности, на замещение которой претендовал гражданин. В настоящее время возрастные ограничения поступления на службу определяются в зависимости от специального звания, присваиваемого при поступлении на службу, — отметила Волк.

Она пояснила, что теперь при присвоении специальных званий рядового и младшего начальствующего состава предельный возраст поступления на службу составляет 50 лет, а для среднего и старшего начальствующего состава, кроме званий полковника, — 55 лет.

Волк добавила, что граждане, которые ранее уже проходили службу в МВД на должностях, предусматривающих присвоение специальных или воинских званий, и поступают на нее для выполнения спецзадач либо задач в особых условиях, могут заключить контракт на срок до одного года без испытательного срока.

Помимо этого, у сотрудников ведомства, получивших ранения при выполнении особых задач и признанных негодными к дальнейшей службе в органах МВД по состоянию здоровья, появится возможность продолжить работу. Если они изъявят такое желание, то могут быть назначены на индивидуально подобранные должности.

Ранее Госдума одобрила поправки, предусматривающие повышение предельного возраста пребывания в запасе для граждан, которые имеют воинские звания. Согласно поправкам, предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов первого разряда повышается с 35 до 40 лет. Для второго разряда планка поднимается с 45 до 50 лет, для третьего — с 50 до 55 лет.