Россиянам разъяснили особенности новой системы высшего образования Депутат Горячева: в системе высшего образования найдут место работодателям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая система вузовского образования в России будет подразумевать вовлечение работодателей в процесс обучения, рассказала в беседе с Lenta.ru первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. По ее словам, соответствующий эксперимент сегодня проходит в десяти российских вузах, его целью является усиление практико-ориентированности обучения.

Работодатели с первого курса смогут подбирать себе кадры, устраивать их на практики, организовывать стажировки и сами вовлекаться в организацию учебного процесса и по ходу влиять на образовательные программы. Это то, чего очень давно ждали, — подчеркнула депутат.

Она добавила, что эксперимент продлится в течение нескольких лет, а выявленные в его ходе лучшие практики, инструменты, выводы и риски лягут в основу новой системы высшего образования, внедрение которой планируется в вузах России с 1 сентября 2025 года.

При этом, по ее словам, студентам, которые сейчас учатся по старой системе, не надо беспокоиться, так как их дипломы будут по-прежнему котироваться.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что главная часть работ по обеспечению суверенного образования в России завершена. В заявлении председателя палаты отмечается, что суверенное образование в современных условиях глобальной турбулентности приобретает стратегическую важность.