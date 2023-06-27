В ГД назвали новый закон о коллекторах концом их беспредела Депутат Колунов: ужесточение ответственности коллекторов положит конец их беспределу

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Принятый закон о введении уголовной ответственности за незаконную деятельность при взыскании долгов положит конец беспределу коллекторов, заявил в беседе «360» депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, наказание вводится в том числе за угрозы применения насилия или повреждения имущества.

Говорю совершенно уверенно — беспределу коллекторов положен конец, — выразил уверенность Колунов.

Он добавил, что наказание также предусмотрено за шантаж со стороны банковских сотрудников или нанятых ими коллекторов. За такие действия теперь предусмотрен штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на этот же срок.

Если эти же преступления будут совершены группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия, то злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до семи лет, а также штраф на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей. За совершение тех же деяний с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, штраф составит от 1 до 5 млн рублей, а лишение свободы — от 5 до 10 лет.

Госдума в ходе пленарного заседания 27 июня приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания для коллекторов. По словам спикера палаты Вячеслава Володина, нормы документа защитят россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.