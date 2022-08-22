Россиянам разрешат подавать в суд из дома Мишустин подписал постановление, разрешающее россиянам подавать в суд из дома

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Россиянам разрешат подавать в суд, не выходя из дома, соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документы также можно подать через МФЦ, следует из сообщения пресс-службы Минэкономразвития, выступившего разработчиком документа.

Нормативно-правовой акт подготовили совместно с судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации и регионами. Это пилотный проект по обеспечению в МФЦ доступа заявителей к системе ГАС «Правосудие».

В МФЦ предусматривается возможность организации доступа заявителей к системе в секторе пользовательского сопровождения, — говорится в сообщении.

В Минэке считают, что принятие постановления существенно уменьшит издержки граждан при подаче документов в суд.

В сообщении также отмечается, что за 2021 год в СПС МФЦ поступило 2,4 млн обращений. В частности, из них 63% — по вопросу государственных и муниципальных услуг, которые можно было получить в окнах приема и выдачи документов, а 37% касались услуг и сервисов, которые предоставляются только онлайн, например, запись на прием к врачу, содействие в поиске работы, регистрация транспорта (запись в ГИБДД) и иные.

Ранее на «Госуслугах» заработал сервис купли-продажи автомобилей. Благодаря совместной разработке Минцифры и МВД России договор о покупке машины можно заключить онлайн.