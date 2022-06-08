Россиянам разрешат оформлять товарные знаки без статуса ИП

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому все граждане России смогут оформить свой товарный знак без статуса юридического лица и индивидуального предпринимателя, сообщает РИА Новости.

В случае если закон будет принят, свой товарный знак смогут регистрировать граждане России и иностранцы, оформившие статус самозанятого. Таким образом власти собираются установить равный правовой статус граждан по вопросу осуществления ими исключительных прав на товарный знак.

У самозанятых появится дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг. По сути, мы даем людям возможность использовать этот актив, развивать личные бренды, — рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Стоит отметить, что товарный знак является главной отличительной чертой товара. Закон позволит не только регистрировать новые товарные знаки, но и защищать уже имеющиеся.

Ранее Госдума анонсировала проект о реформе накопительных пенсий в России. Данный законопроект предусматривает налоговые вычеты в размере 6%, государственное софинансирование и страхование накоплений до 1,4 млн рублей.