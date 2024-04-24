Россиянам рассылают инструкции по отъему оружия у полиции и военных Краснов: провокаторы учат россиян отнимать оружие у полиции и военных

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Игорь Краснов

Россиянам рассылают инструкции по проведению диверсий и отъему оружия у правоохранительных органов, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации. По его словам, для этого провокаторы используют социальные сети и мессенджеры, через которые распространяют также радикальные идеологии и ложные сведения. Он отметил, что в прошлом году в Роскомнадзор было направлено свыше тысячи требований, в результате чего противоправная информация была удалена с 95 тысяч сайтов.

Наши граждане через популярные Telegram-каналы нередко получают информацию с призывами к осуществлению деструктивной деятельности, в том числе инструкции по проведению диверсий, отъему оружия у сотрудников полиции и военных, — сказал Краснов.

Ранее в Генпрокуратуре заявили о возросших рисках совершения терактов и диверсий на территории России. По данным ведомства, принимаемые в стране меры по противодействию террористическим угрозам недостаточны. В 2023 году на объектах массового пребывания людей выявлено свыше 200 тыс. нарушений мер антитеррористической безопасности

Также секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что на территории России активизировалась диверсионно-террористическая деятельность украинских неонацистов. Он подчеркнул, что диверсанты взяли на вооружение «фашистские методы».