Россиянам рассказали, в каких случаях курение в подъезде обернется судом Депутат Разворотнева: соседи могут подать в суд за курение в подъезде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курение в подъезде в России является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей, однако соседи также могут подать на курильщиков в суд, рассказала в беседе с «Москвой 24» заместитель главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, в случае доказательства нанесения вреда здоровью нарушителям придется выплачивать пострадавшим компенсации.

Были случаи, когда люди обращались в суд и доказывали причинение вреда здоровью вследствие такого курения. И судья заставлял не только штрафы выплачивать, но и какие-то компенсации пострадавшему, — отметила депутат.

Разворотнева порекомендовала сначала поговорить с курящим соседом, объяснив ему, что он нарушает закон. Если беседа прошла безрезультатно, можно обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Приложенные к нему фото- или видеоматериалы, запечатлевшие факт курения, будут являться официальным доказательством, подчеркнула парламентарий.

Ранее врач-нарколог Даниил Петров рассказал, что использование специальных жевательных резинок с содержанием малых доз никотина поможет отказаться от курения. Как рассказал эксперт, это средство является «вполне неплохим» способом избавиться от вредной привычки.