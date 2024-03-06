Россиянам рассказали, стоит ли ждать отмены пятидневки Депутат Стенякина: четырехдневную рабочую неделю не узаконят в скором будущем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Нет никаких предпосылок к отмене пятидневной рабочей недели в России, заявила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина в Telegram-канале. По ее словам, повсеместное сокращение работы не особо актуально, так как в РФ существуют разные системы занятости. В их числе частичная, дистанционная и неполный рабочий день, объяснила она.

Четырехдневную рабочую неделю вряд ли узаконят на федеральном уровне в ближайшее время. У нас есть система частичной занятости и неполного рабочего дня, дистанционная занятость. Сейчас идет обсуждение платформенной занятости. Повсеместное сокращение рабочего времени не особо актуально, — заявила Стенякина.

Вместе с тем депутат отметила, что выступает за эффективный производственный цикл. По ее словам, экономические процессы на предприятии не должны быть нарушены, а люди должны получать достойную оплату труда.

Ранее юрист Алла Георгиева напомнила, что в марте можно получить повышенную заработную плату, если работать в праздничные дни. Эксперт подчеркнула, что за такие смены положена как минимум двойная ставка. При этом объем повышения зарплаты может быть указан в коллективном договоре.