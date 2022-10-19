Россиянам рассказали об универсальном пособии для семей с детьми «Известия»: универсальное пособие объединит ряд мер соцподдержки для семей с детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума в первом чтении приняла законопроект об универсальном пособии для нуждающихся семей с детьми до 17 лет и беременных. Пособие объединит сразу несколько мер соцподдержки, включая региональные, сообщают «Известия».

Новая форма унифицирует выплаты в разных субъектах и сделает более понятной саму систему пособий. Универсальное пособие будет предоставляться семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте России. Будут учтены наличие движимого и недвижимого имущества, доходы от вкладов, причины отсутствия доходов.

Система должна заработать с 1 января 2023 года.

Нововведение позволит реализовать бесшовную систему ежемесячной поддержки от момента ожидания ребенка до его 17-летия, — приводит газета цитату председателя комитета Совфеда по социальной политике Инны Святенко.

Отдельные этапы будущего универсального пособия реализованы в виде ежемесячных выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет, а также от 8 до 17 лет и женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. На универсальное пособие будет направлено 1,7 трлн рублей из федерального и региональных бюджетов.

Пособие будут выплачивать семьям, в которых воспитываются 9,2 млн детей. Оно будет предоставляться на основании единых правил Социальным фондом. Для семей, у которых дети родились до 31 декабря 2022 года, оставят выбор: получать пособие по старым или по новым правилам.

Получать универсальное пособие семьи станут с учетом комплексной оценки нуждаемости. Его размер составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. Сейчас по стране он составляет на 2023 года 14 375 рублей.

Универсальное пособие дополнительно устанавливает возможность получать выплату из маткапитала на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. При этом семья сама решает, будет ли она получать выплату на протяжении всего года или задействует эти средства на несколько месяцев, напри мер, в преддверии нового учебного года.

Ранее сообщалось, что правительство России внесло в Госдуму законопроект об универсальных выплатах пособий для семей с детьми. Авторы инициативы уточняют, что действующая система социальных выплат обеспечивает неравномерную поддержку разным семьям.