Володин рассказал о повышении выплат пенсионерам Володин: с 1 августа повысятся выплаты работающим пенсионерам и изменятся правила рекламы детского питания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в августе 2022 года. Так, с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров, упрощена процедура оформления в качестве самозанятого, внесены поправки в закон «Об оружии», изменены правила рекламы детского питания, открыт доступ к налоговой информации для доверенных лиц, а также Российская государственная библиотека (РГБ) будет обязана хранить экземпляр печатного издания, сообщается в Telegram-канале Госдумы.

Так, по словам Володина, размер итоговой пенсии для работающих пенсионеров будет определяться исходя из размеров страховых взносов, которые работодатель внес за него по итогам предыдущего года.

Встать на налоговый учет для самозанятых станет проще: заявку в ФНС можно подать онлайн через «Госуслуги». Такую возможность предоставят также гражданам ЛНР и ДНР, — добавил Володин.

Кроме того, вступят в силу поправки в закон «Об оружии», согласно которым предусматривается количественное ограничение на хранение оружия некоторых типов. Так, будет запрещено коллекционировать оружие без права на его приобретение.

Изменятся также правила для рекламы детского питания — теперь производители должны сообщать о преимуществах грудного вскармливания, а также о необходимости консультации со специалистом перед употреблением питания.

Наконец, с 30 августа РГБ будут переданы функции Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС). Таким образом, библиотеку обяжут хранить экземпляр печатного издания.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал, что Госдума осенью рассмотрит законопроект о выплате 13-й пенсии. Нововведение может поддержать самую незащищённую категорию населения. Также это станет дополнительной мерой стимулирования покупательского спроса для развития отечественной экономики. Предполагается, что выплачивать 13-ю пенсию будут в декабре.