Россиянам рассказали, когда станет известно имя «преемника» Путина Политолог Перла: о «преемнике» Путина станет известно не ранее 2030 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Имя «преемника» президента России Владимира Путина россияне узнают не ранее 2030 года, заявил в беседе с «Царьградом» политический обозреватель Андрей Перла. По его мнению, на первые роли во власти будут выдвигаться люди, связанные с СВО.

Про то, кто станет «преемником», рассуждать нет смысла. Верховный крепко держит руль, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что президент в своем послании говорил о грядущих важных изменениях в российской кадровой политике. Глава государства назвал ветеранов СВО подлинной элитой России. Андрей Перла выразил уверенность, что уже в этом году при заполнении вакансий во власти на всех уровнях появятся люди как с личным опытом боевых действий, так и отличившиеся в волонтерской работе.

Таких людей будет очень много в списках всех политических партий на выборах в Госдуму 2026 года. И среди губернаторов <...> начиная с осени 2024 года, — высказал мнение политолог.

Перла добавил, что власть в России формируется из конкретных функциональных должностей с конкретными полномочиями. Они заполняются в ходе выборов или отбора кандидатов. Это Государственная дума и Совет Федерации, федеральное правительство, а также главы субъектов РФ, региональные администрации, парламенты, правительства и десятки тысяч депутатов, работающих в законодательных собраниях всех уровней — от маленьких сел до крупнейших городов.

Ранее политолог Сергей Марков не исключил, что Владимир Путин в случае победы на предстоящих президентских выборах пойдет на новый срок в 2030 году. Эксперт предположил, что решение действующего президента во многом будет зависеть от главного вызова, стоящего перед государством: если СВО таковым быть перестанет, то на смену нынешней команде придет новая.