Россиянам рассказали, когда и на сколько вырастут социальные пенсии Социальные пенсии в России проиндексируют на 7,5% с 1 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 7,5% с 1 апреля, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ. По информации ведомства, повышение выплат затронет 4,1 млн человек, на эти цели выделено 37,5 млрд рублей из федерального бюджета.

В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%. <...> Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить выплаты для 4,1 млн человек. На эти цели в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Увеличение выплат также касается почти 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения, в частности военнослужащих и членов их семей. В Минтруда напомнили, что социальная пенсия предоставляется гражданам, которые не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой выплаты.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее заявил, что работающие пенсионеры имеют право на ряд льгот, в том числе дополнительный отпуск на 14 дней за свой счет, компенсацию затрат на проезд и коммунальные услуги, а также на налоговые послабления. По его словам, при трудоустройстве после увольнения пенсионная выплата будет начисляться с учетом всех произведенных индексаций. Депутат также добавил, что работающий пенсионер может оформить имущественные вычеты по расходам на приобретение, строительство и ремонт недвижимости.