Володин рассказал, какие законы вступают в силу в июле Володин: многодетные родители не будут платить комиссии при оплате услуг ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вячеслав Володин

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о законах, которые начнут действовать с июля этого года. В частности, один из них освобождает многодетных родителей, а также пенсионеров, инвалидов и ветеранов боевых действий от банковских комиссий при оплате коммунальных услуг.

Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов. Для многих комиссия от их уплаты ощутима. Это решение коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке, и позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан, — добавил Володин.

Другой важный закон позволит вернуть деньги, переведенные мошенникам. По словам спикера Госдумы, банки будут обязаны осуществлять более тщательные проверки по подозрительным переводам, а также принимать меры по предотвращению попадания средств граждан в руки аферистов. В противном случае кредитные организации должны будут самостоятельно компенсировать людям украденные деньги.

Помимо этого, в силу вступят нормы, направленные на дополнительную поддержку российской промышленности, защиту прав должников, совершенствование общественного экологического контроля, упрощения процедуры внесудебного банкротства. Также упростится процедура получения мер социальной поддержки, будет изменен порядок выплаты долгов по кредитам, будет сокращен срок рассмотрения обращений граждан финансовыми организациями.

Ранее сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который предусматривает возобновление процедуры индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Депутаты проголосовали за решение единогласно.