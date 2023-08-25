Россиянам рассказали, как не платить долги умерших родственников Чаплин назвал отказ от наследства способом не платить долги умерших членов семьи

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Россияне могут не выплачивать долги умерших родственников, если откажутся от наследства, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, на все вопросы о выплате задолженностей умерших членов семьи отвечает статья 1175 Гражданского кодекса РФ. В частности в документе указаны долги, которые можно не выплачивать.

По закону долги родственников могут переходить по наследству. Но не все. Например, алименты или штрафы умершего не придется выплачивать. Однако есть способ избежать уплаты всех долгов. <...> Можно отказаться от всего наследства в целом, тогда наследнику не придется выплачивать долги, — рассказал парламентарий.

Вместе с тем Чаплин подчеркнул, что в случае, если наследник решил не отказываться от наследства, он будет отвечать по долгам в пределах стоимости своей части. К таким долгам относятся банковские кредиты, займы в микрофинансовых организациях, долги по коммунальным услугам, а также налоговые задолженности. Если наследников несколько, то они несут солидарную ответственность.

Что касается кредитов, то наследник обязуется погашать долг в том же порядке и в сроки, которые прописаны в договоре. Кстати, за время оформления документов по наследству, по закону не должны начисляться проценты за просрочку платежа, — уточнил Чаплин.

Ранее россиянам объяснили, чем грозит покупка квартиры с перепланировкой. По словам Чаплина, после приобретения такой недвижимости нужно узнать, была ли сделана перепланировка в соответствии с законом. В случае, если были замечены нарушения, собственнику квартиры грозит штраф в размере 2,5 тысячи рублей. Также его обяжут исправить все несоответствия за свой счет.