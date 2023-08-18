Россиянам рассказали, как будут импортозамещать банковские карты Депутат Аксаков: в банковские карты будут внедрять отечественные микросхемы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия имеет все возможности, чтобы полностью покрывать потребности рынка в банковских картах, чипах и микросхемах собственного производства, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это особенно актуально для обеспечения технологического суверенитета страны в условиях санкций.

Ранее Минпромторг выпустил постановление об обязательном производстве на территории РФ всех банковских карт, пропусков и других смарт-карт с 1 января 2025 года, а сим-карт операторов связи — с марта 2026 года.

Сейчас мы вполне на высоком уровне готовности находимся, чтобы производить смарт-карты. И вполне можем импортозамещать их через два-три года. <...> Тем более что в условиях санкций и импортозамещения решать задачи по обеспечению технологического суверенитета страны особенно важно, — подчеркнул депутат.

По его словам, сегодня в России продолжается замена карт иностранных платежных систем на отечественный «Мир», причем процесс идет постепенно, «без драматизма», так как карты систем Visa и MasterCard уже обслуживаются на российской технологической основе, и обработка транзакций идет через системы, созданные в стране.

Все будет абсолютно незаметно для граждан. Банки будут внедрять отечественные микросхемы в банковские карты, оборудование, но люди даже не почувствуют перемен. А может быть, даже станет лучше. Потому что мы на довольно хорошем технологическом уровне сейчас находимся. Например, система быстрых платежей в России лучше, чем в США и в Европе. Это признано во всем мире, — объяснил парламентарий.

Он добавил, что уход из России западных платежных систем не вызвал сбоев в национальной платежной системе, она продолжает стабильно работать.

Ранее стало известно, что мошенники стали массово создавать поддельные фотографии банковских карт россиян с целью обмануть и украсть их средства. Изображения генерируются через чат-боты в Telegram, после чего распространяются со взломанных аккаунтов.