Россиянам рассказали, как бороться с школьными поборами Депутат Лантратова предложила россиянам жаловаться в Госдуму на школьные поборы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принуждение родителей сдавать деньги на нужды школы является незаконным, и для борьбы с поборами существует несколько методов, рассказала в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, одним из них может стать письменный запрос к депутатам Госдумы.

Как пояснила парламентарий, родители могут направить письменные жалобы на поборы не только депутатам Госдумы, но и сенаторам, и представителям региональных парламентов.

Обращение не должно быть анонимным, такие жалобы не рассматривают. Копию обращения — сохранить. О результатах рассмотрения обращения ответят в течение месяца. Если найдут нарушения, директора оштрафуют, — рассказала законодатель.

Однако, как добавила Лантратова, начинать следует с заявления на имя директора школы с просьбой разъяснить, что это за суммы, на каком основании их требуют и на что планируют потратить. Один экземпляр заявления надо обязательно сохранить себе. Если это не возымеет действия, можно обратиться в Департамент образования или Рособрнадзор.

В крайнем случае можно обратиться в прокуратуру. Но от родителей знаю, что заявления директору бывает достаточно, — отметила политик.

При этом она напомнила, что состоятельные родители иногда делают школам подарки в виде различной техники или помогают с ремонтом, и такие добровольные пожертвования не запрещены.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также назвала школьные поборы незаконными и недопустимыми. Депутат при этом уточнила, что подобные ситуации в последние годы стали происходить гораздо реже.