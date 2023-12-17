Россиянам раскрыли, когда начнут дешеветь яйца Глава Минсельхоза выразил надежду, что яйца начнут дешеветь после Нового года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на яйца, вероятнее всего, начнут снижаться после наступления нового года, заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам министра, этот продукт является сезонным, поэтому его стоимость возрастает к праздникам. На снижение цен тоже должен повлиять фактор сезонности, уточнил Патрушев. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Яйца вообще достаточно сезонный продукт. В это время всегда цена на яйцо возрастает. Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортная. Цены продолжают понемногу расти, но тем не менее дальше должен сказаться и сезонный фактор. Я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться, — отметил Патрушев.

В ближайшее время в Россию также начнут поставлять яйца из Азербайджана, добавил министр. Через две-три недели будет принята поставка из Турции, причем без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать цены на продукт, объяснил Патрушев.

Ранее министр признал, что не справился с задачей по урегулированию цен на яйца. По его словам, об этом ему даже заявил сам президент Владимир Путин. В разговоре с главой государства министр выразил надежду, что у него будет шанс исправить эту оплошность.