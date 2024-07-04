Россиянам раскрыли, как выбрать идеальную машину для дачи Депутат Чаплин: для дачи лучше всего подойдут кроссоверы или внедорожники

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Идеальная машина для дачников — это надежный, просторный и проходимый автомобиль, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его мнению, это должен быть кроссовер или внедорожник с вместительным багажником, который позволит перевозить урожай, садовый инвентарь и все необходимое для комфортного пребывания на даче.

Вместимость багажника играет ключевую роль. Идеальный автомобиль должен вмещать не только пару мешков картошки, но и весь остальной урожай. Кроме того, багажное отделение должно быть достаточно просторным, чтобы разместить садовый инвентарь: лопаты, грабли, секатор и даже небольшой культиватор. А теперь представим реальность, в которой до дачи путь лежит через разбитый грунт, который при первом же ливне превращается в непроходимую массу грязи, — сообщил Чаплин.

Он добавил, что в таком случае седан — не лучший выбор. Низкий клиренс и неспособность передвигаться по сложным участкам пути ставят его в явно невыгодное положение.

Ранее Никита Чаплин заявил, что огурцы, капуста и сельдерей относятся к дачным культурам, которые нужно поливать чаще остальных. По словам депутата Госдумы, их переувлажнение в то же время нежелательно из-за шанса спровоцировать загнивание корней.