Россиянам разошлют электронные повестки Военкоматы начнут рассылать повестки в электронном виде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время весеннего призыва военные комиссариаты впервые будут рассылать повестки россиянам в электронном виде, заявил в ходе брифинга начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, перед сотрудниками военкоматов поставлена соответствующая задача, однако если сделать это будет технически невозможно, то призывник получит бумажную повестку.

Сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, — оповещение граждан осуществлять в электронном виде, — заявил Цимлянский.

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу. С 1 апреля по 15 июля призовут около 147 тысяч человек.

Цимлянский уточнил, что все срочники весеннего призыва 2023 года будут проходить службу на территории России, в пунктах постоянной дислокации. Он отметил, что треть призывников направят в учебные соединения и части на срок до пяти месяцев для освоения современной военной техники и получения военно-учетной специальности. После обучения их переведут в войска.