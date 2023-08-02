Россиянам предустановят 40 отечественных приложений на умные устройства Правительство РФ утвердило перечень программ для обязательной предустановки на устройства

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Правительство России расширило перечень программ, которые являются обязательными для предустановки на умные устройства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабмина. По его данным, в список добавили несколько видеосервисов. Таким образом, в настоящее время список состоит из 40 различных приложений от отечественных разработчиков.

В новый список помимо программ, обязательных для предустановки в этом году, добавлены несколько видеосервисов. При этом владельцы электронных устройств по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой или приложением пользоваться, — говорится в сообщении.

Российские приложения будут предустанавливать не только на смартфоны и планшеты, но и другие умные устройства. В частности, их установят на компьютеры и телевизоры с цифровым блоком управления и функцией SmartTV. Отмечается, что отбором программ занимались специалисты Минцифры РФ. Они ориентировались на приложения, пользующиеся популярностью среди россиян. В список включаются лишь те программы, чья аудитория составляет не менее 500 тысяч человек. Исключение делается только для отдельных классов программного обеспечения.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее предложил создать единое мобильное приложение для дачников. По его мнению, оно позволит садоводам голосовать за важные для них вопросы, оплачивать коммунальные услуги, а также оперативно получать информацию об изменениях в законодательстве.