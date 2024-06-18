Россиянам предрекли рост средней продолжительности жизни до 80 лет Мишустин: средняя продолжительность жизни в России должна достигнуть 81 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя продолжительность жизни в России должна приблизиться к 81 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, чьи слова приводит РИА Новости. Политик подчеркнул, что к такому показателю необходимо прийти к 2036 году в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Глава государства поставил новую цель, к 2030 году продолжительность жизни должна возрасти не менее чем до 78 лет, а в 2036-м приблизиться к 81 году, — подчеркнул Мишустин на полях стратегической сессии по нацпроектам.

Глава кабмина уточнил, что разрабатывается новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Главным его результатом должно стать существенное увеличение долголетия граждан РФ. Мишустин добавил, что в состав нацпроекта войдут 11 федеральных проектов. Работа по ним активно ведется, заключил премьер-министр.

Ранее председатель правительства распределил федеральные проекты между вице-премьерами. Так, Мишустин назначил главу аппарата кабмина Дмитрия Григоренко ответственным за 14 федпроектов, которые относятся к национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации». За транспортный блок будет отвечать Виталий Савельев. Вице-премьер станет куратором проектов из нацпрограммы «Беспилотные авиационные системы».