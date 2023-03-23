В Госдуме предложили открыть россиянам доступ к архивам с родословными Ректор РГГУ Безбородов: знания о предках помогут россиянам укрепить гражданскую идентичность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме предложили предоставить россиянам свободный доступ к оцифрованным архивам, по которым они в том числе смогут отследить свою родословную, сообщает «Парламентская газета». Законопроект «Об архивном деле» с соответствующими поправками уже принят в первом чтении. Кабмин предложил создать систему удаленного доступа к документам через интернет. По мнению ректора РГГУ Александра Безбородова, знания о происхождении предков позволят жителям страны лучше понять себя и приобщиться к истории России.

Знания о том, откуда взялись наши фамилии, кто были наши предки, чем они занимались, во что верили, дают нам возможность лучше понять себя и приобщиться к истории своей страны. <...> Людям будет интересно и полезно изучать свои корни, — считает Безбородов.

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратила внимание на то, что законопроект не содержит перечня архивов, которые можно будет бесплатно изучить, хотя в этом есть необходимость. Она предложила внести в него данные об участниках и тружениках ВОВ, документы об оккупации и освобождении территорий во время ВОВ, похозяйственные книги 1932–1946 годов, метрические книги XVIII–XX веков, ревизские сказки XVIII–XIX веков, исповедные ведомости XVIII–XX веков, переписные и писцовые книги XVIII века, архивные документы XVII века и ранее. Однако руководитель Федерального архивного агентства Олег Наумов отметил, что не каждый сможет прочитать данные документы.

Скажите, как много жителей России смогут прочитать скоропись XVII века? Есть компании, которые активно работают над развитием системы распознавания, но ни одна система ста процентов гарантии не дает, — отметил эксперт.

Депутат Ольга Занко ранее призвала дополнить раздел об СВО в новом школьном учебнике по истории информацией о работе добровольцев и тыловиков. Речь идет о врачах, строителях, работниках оборонных предприятий, а также о военных корреспондентах. По ее мнению, молодому поколению важно рассказать о таких людях, чтобы дать им примеры для подражания.