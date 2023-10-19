Россиянам предложили новый способ накопить на жилье Сенатор Журавлев: жилищные вклады станут надежным механизмом накопления на жилье

В Госдуме и Совете Федерации предложили создать новую форму сберегательных банковских вкладов для улучшения жилищных условий, сообщает «Парламентская газета». Как пишет издание, авторы инициативы — вице-спикер верхней палаты Николай Журавлев и председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков — считают, что такая форма сбережений станет для граждан надежным механизмом накопления на жилье, а также будет способствовать увеличению потенциала банковской системы и снижению инфляции.

Создается надежный механизм накопления сбережений на приобретение жилья, что в том числе должно повысить и качество предоставляемых кредитов, — подчеркнул сенатор Журавлев.

Как поясняет издание, жилищный вклад предлагается открывать на срок от одного года. При этом средства с него можно будет направить только на приобретение жилья или финансирование договора в долевом строительстве. Авторы инициативы предполагают, что она позволит сохранить низкие ипотечные ставки для населения, а это будет способствовать развитию строительства жилья.

По мнению сенатора, внедрение таких вкладов позволит банкам реалистично оценивать спрос на ипотеку и платежеспособность будущих заемщиков, а рост доли сбережений граждан поспособствует замедлению темпов инфляции.

Как отметил в беседе с изданием президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян, инициатива является разумной формой стимулирования покупки жилья.

Это прогрессивное решение, выгодное и банкам, и гражданам. <...> Человек сможет без рисков аккумулировать на вкладе столько, сколько возможно, и когда решит, что с помощью ипотеки готов решить жилищную проблему, он пойдет в эту ипотеку, — отметил эксперт.

Ранее анализ рынка недвижимости показал, что типичным покупателем квартиры в России является женщина в возрасте 35–40 лет, с ежемесячным доходом свыше 80 тысяч рублей. По словам экспертов, женщины составляют 59% от общего числа покупателей жилья.