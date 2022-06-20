Министерство финансов России внесло в кабмин проект постановления, предусматривающего снижение ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%, сообщается на сайте ведомства. Предполагается, что это позволит повысить спрос на жилье и поддержит строительную отрасль.
Минфин России разработал и внес 17 июня 2022 года в правительство РФ проект постановления, предусматривающий изменение условий льготной ипотеки на новостройки. Документ предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%, — говорится в сообщении.