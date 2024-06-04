Россиянам посоветовали заранее устранить разночтения имен в документах МИД РФ: гражданам следует заранее устранить разночтения имен в документах

Министерство иностранных дел России призывает граждан заблаговременно устранить разночтения в именах в документах во избежание проблем при пересечении границы, сообщили в пресс-службе консульского департамента дипломатического ведомства. Кроме того, рекомендуется внимательно проверять корректность указания имен в паспортах.

При обнаружении разночтений рекомендуется принять меры по их устранению: обратиться в полномочный орган для оформления паспорта с правильным написанием имен собственных, — говорится в сообщении.

Таким образом в ведомстве прокомментировали недавние публикации СМИ о случаях признания недействительными заграничных паспортов россиян. Причинами стало неверное написание в них имен граждан, содержащих буквы «е» и «ё».

Со своей стороны исходим из того, что исключение вариативности написания имени заявителя и приведение личных данных к единому знаменателю содействует более эффективной реализации им своих прав и законных интересов, — добавили в МИД.

Ранее СМИ сообщали, что москвичка получила в МФЦ «Лианозово» заграничный паспорт с ошибкой в написании места ее рождения. Девушка родилась в Венгрии, однако вместо английского варианта Hungary в документе было написано Vengriia.