Россиянам посоветовали купить личное детское кресло для поездок в такси Депутат Буцкая: для поездок на такси лучше купить собственное детское кресло

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России мало таксистов, которые готовы работать по детскому тарифу, поэтому гражданам стоит обзавестись собственным креслом для перевозки ребенка, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН. По ее словам, если человек не готов ждать машину дольше и доплачивать, это будет приемлемым вариантом. Кроме того, ребенку будет комфортнее в кресле, к которому он привык, добавила депутат.

Если вы вызываете такси и вам необходимо автокресло для ребенка, надо понимать, что таких машин меньше, не каждый водитель принимает для себя решение работать по детскому тарифу. Ждать такие машины дольше. Лучше иметь свое автокресло, к которому привык ребенок, — заявила Буцкая.

Ранее депутат Андрей Рябоконь и вовсе предлагал отменить отдельные детские тарифы для пассажиров. По его словам, таким образом агрегаторы такси нарушают антимонопольное законодательство. Он отметил, что наличие специальных детских приспособлений — это не дополнительная опция, а обязанность перевозчиков.