Россиянам пообещали «горы поправок» после утечки 240 млн телефонных номеров Депутат Попов пообещал «горы поправок» после утечки 240 млн телефонных номеров

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Законопроект об утечках личных данных россиян уже внесен в Госдуму, его обсуждение будет громким, заявил зампред комитета ГД по информполитике Евгений Попов. Депутат добавил, что «поправок горы», однако закон, скорее всего, вступит в силу. Об этом Попов написал в своем Telegram-канале.

Законопроект об утечках уже внесен в Думу. Обсуждение будет громким, поправок горы, но закону быть, — написал супруг телеведущей Ольги Скабеевой.

Попов привел данные о том, что только в 2023 году в России была зафиксирована утечка 240 млн уникальных телефонных номеров, а также 123 млн имейл-адресов. При этом депутат отметил тенденцию к усугублению проблемы, приведя статистику за 2022 год, когда утекли 99,8 млн уникальных имейл-адресов и 109,7 млн телефонных номеров российских пользователей.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных. Предложенные проекты предполагают введение новых составов административных правонарушений и кратное увеличение штрафов. В некоторых случаях ответственность может выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей, а для похитителей персональных данных — до 10 лет лишения свободы.