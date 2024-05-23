Россиянам объяснили, зачем нужно менять линии границы на Балтике МИД: проект МО РФ о координатах границ на Балтике носит технический характер

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Мария Захарова

Предложение Министерства обороны РФ об обновлении координат государственной границы России в акватории Балтийского моря носит технический характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, процесс нужен для уточнения линии границы в соответствии с изменениями береговой линии.

Минобороны России аргументирует необходимость пересмотра прямых исходных линий в Балтийском море, которые были установлены еще в 1985 году, тем, что с течением времени в силу природных обстоятельств положение береговой линии и островов меняется, — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что прямые исходные линии, действующие сегодня, были установлены согласно материалам гидрографических работ середины XX века. Кроме того, они также покрывали территории бывших Латвийской и Эстонской союзных республик, что расходится с сегодняшними политико-географическими реалиями. Сегодня же в ходе работы по актуализации координат госграницы на Балтике используются обновленные морские карты крупного масштаба для более точного определения координат местности, подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Минобороны РФ об обновлении координат границ России в Балтийском море не имеет политической подоплеки. Однако он добавил, что уровень конфронтации в регионе действительно требует шагов для обеспечения безопасности страны.