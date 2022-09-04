Россиянам объяснили, столкнутся ли они с нехваткой тепла и света зимой Вице-премьер России Новак: россияне не столкнутся с нехваткой тепла и света зимой

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В ближайшую зиму россияне будут гарантированно обеспечены светом и теплом, поскольку внутренние цены на газ в 40 раз ниже европейских, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, причина такой разницы кроется в государственном регулировании цен.

У нас гарантированно будет обеспечение теплом, светом. В России внутренние цены на газ регулируются государством, например, в последние годы они индексируются на 3-5%, — поделился Новак.

Вице-премьер объяснил, что в России тысяча кубических метров газа для промышленных потребителей стоит $70-80, для рядовых потребителей цена еще ниже. В то же самое время на европейских биржах стоимость кубометра газа доходит до 3000 долларов и выше. Внутреннее потребление газа, по словам Новака — одно из наиболее перспективных направлений использования ресурса.

25 августа цена газа в Европе в ходе торгов впервые с марта превысила $3200 за тысячу кубометров. Общий рост стоимости топлива составил 8%. Несколькими днями ранее цена на газ достигла $2861,6 за тысячу кубометров, что стало рекордным показателем за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года.

Вслед за этим в некоторых странах Евросоюза цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» с поставкой 26 августа обновила исторические максимумы, преодолев отметку в €700 за МВтч.