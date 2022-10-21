Россиянам объяснили, кто может оплатить долги и налоги мобилизованного В Минтруде заявили, что родственник или знакомый мобилизованного сможет оплатить его налоги

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Налоги и долги мобилизованных могут оплачивать их родственники и знакомые, заявила замглавы Министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина на брифинге в правительстве. По ее словам, для этого даже не потребуется выходить из дома — достаточно воспользоваться сайтом Федеральной налоговой службы.

Это может сделать любой человек, родственник или знакомый мобилизованного гражданина. Для этого достаточно зайти на сайт ФНС, указать ИНН мобилизованного гражданина и во вкладке «уплата налогов и пошлин» выбрать опцию — уплата за третье лицо, — рассказала Баталина.

Она добавила, что мобилизованные предприниматели смогут воспользоваться отсрочкой по уплате налогов и ряда других обязательных платежей. Кроме того, по словам Баталиной, право предоставляется как индивидуальным предпринимателям, так и тем компаниям, где единственный учредитель одновременно является и руководителем компании.

Также, как отметила замглавы Минтруда, ведомство продлит сроки уплаты налогов, страховых взносов, сборов, за исключением государственных пошлин. Баталина подчеркнула, что сроки уплаты по таким платежам переносятся на третий месяц после демобилизации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов. Отсрочка от платежей будет предоставляться на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней.