Россиянам объяснили, чем отличается найденная вещь от краденой Конституционный суд РФ: найденная вещь становится краденой, если субъект ее прячет

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Нахождение человеком чужой вещи может расцениваться как кража в том случае, если он попытается ее спрятать или удалить информацию о владельце, об этом говорится в постановлении Конституционного суда России. В документе подчеркивается, что речь идет как о вещах знакомого человека, так и незнакомого. При этом признаками преступления не являются отказы заявлять о находке и искать собственника вещи.

Законодатель закрепил в статье 227 ГК РФ основания приобретения лицом права собственности не только на имущество, у которого имеется собственник, но и на имущество, собственник которого неизвестен. Невыполнение этих обязанностей (заявление о находке, поиски собственника, передача найденного имущества владельцу либо его представителю и т.п.) <...> cамо по себе не образует признаков преступления. Если же лицо <...> прячет вещь или уничтожает признаки, позволяющие найти владельца, <...> то такое поведение свидетельствует об умысле на хищение, — говорится в постановлении КС РФ.

Объяснить разницу между найденными и крадеными вещами потребовали А. В. Галимьянова и В. С. Пузряков, которые ранее были обвинены в краже мобильных телефонов. Согласно показаниям обоих граждан, они нашли устройства в общественном транспорте, вытащили сим-карты из них и присвоили себе. В обоих случаях суд признал их виновными.

Ранее в Москве мужчина подобрал полмиллиона рублей и стал фигурантом уголовного дела. Сообщалось, что 60-летний москвич потерял деньги, когда выбрасывал мусор. Пропажу он обнаружил, когда вернулся в офис. Прибегнув к помощи камер видеонаблюдения, он увидел на записи, что незнакомый ему человек поднял деньги и ушел.