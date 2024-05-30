Россиянам объяснили, как избежать миллионных налогов при продаже земли Депутат Гаврилов: несколько участков лучше объединить в один и продать без НДФЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал NEWS.ru, как избежать миллионных налогов при продаже земли. Депутат отметил, что необходимо объединить несколько участков в один.

Не надо строить сначала дом, а потом когда-нибудь объединять участки. Если вы будете владеть тремя участками, пусть даже давно (больше пяти лет), то, объединив их быстренько в один с новым кадастровым номером перед продажей, не платить НДФЛ при продаже не получится, — сказал парламентарий.

По его словам, ФНС будет вести отсчет срока владения с момента регистрации нового объединенного участка. Поскольку при их разделе, объединении, перераспределении или выделе возникают новые объекты права собственности, а первичные прекращают существование, срок нахождения в собственности образованных при вышеуказанных действиях земельных участков для целей исчисления и уплаты НДФЛ физлиц при их продаже следует исчислять с даты государственной регистрации прав.

Кроме того, с увеличением площади увеличивается цена за сотку, следовательно, вам будет выгоднее продать не два смежных участка по меньшей стоимости, а один с их суммарной площадью. Также если собственник имеет налоговые льготы по отношению к земельному участку, то они не будут распространяться на второй и последующие участки, — подытожил Гаврилов.

Ранее стало известно, что россияне не смогут единовременно переводить суммы больше 100 тысяч рублей без открытия банковского счета. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.