Россиянам объяснили, что делать при бездействии экстренных служб в праздник Депутат Чаплин: экстренные службы на Новый год не имеют права отказать гражданам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экстренные службы не имеют права отказать гражданам в помощи в новогоднюю ночь, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что подобным представителям соответствующих ведомств нужно напомнить об уголовной ответственности за такое бездействие.

Должностные лица иногда игнорируют просьбы о помощи, ссылаясь на то, что, например, бытовая драка — неопасна. Россияне должны знать, что ответственность за халатность и бездействие предусмотрена ст. 293 УК РФ. Отказ в приеме информации о преступлении, согласно ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 144 УПК РФ, недопустим. Поэтому, если по телефону вам хамят или отказываются оказать помощь, можно сослаться на УК, — добавил Чаплин.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал NEWS.ru, что в новогоднюю ночь в полном объеме, как и всегда, дежурят бригады скорой помощи, полицейские, газовые службы, пожарная охрана, а также единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), работают травматологические пункты.

Он отметил, что все перечисленные службы обязаны оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, угрожающие жизни и здоровью граждан.

Ранее президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов рассказал, как выбрать хорошее вино для новогоднего стола. По его мнению, минимальная стоимость хорошего отечественного вина составляет 350–400 рублей за бутылку. А подлинность напитка можно проверить при помощи приложения, разработанного Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, — «АнтиКонтрафакт Алко». Чтобы проверить легальность той или иной бутылки алкоголя, достаточно отсканировать QR-код на этикетке.