Россиянам объяснили, что делать при отказе в обслуживании в магазине Депутат Гаврилов: клиент может подать в суд на магазин при отказе в обслуживании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продавцы или поставщики услуг не имеют права отказывать клиентам, сославшись на чрезмерную занятость или на внешний вид посетителя, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он подчеркнул, что исключение составляют случаи, если поведение покупателей угрожает окружающим, если они не оплатили товар или есть ограничения по возрасту.

Никто не вправе отказывать вам в продаже товара, доступе к услугам и товарам под предлогом «извините, мы заняты, у нас много заказов», «вы не так выглядите» и так далее. Есть исключения, предусмотренные законом: ограничения по возрасту, неоплата товара, брак товара или агрессивное непотребное поведение посетителя угрожает кому-то из окружающих, поломка оборудования, — заявил Гаврилов.

По его словам, в противном случае потребитель имеет право обратиться к организации или индивидуальному продавцу с претензией в связи с отказом без законных оснований. Он добавил, что гражданин может подать жалобу в Роспотребнадзор или другие контролирующие органы, а также обратиться в суд для взыскания компенсации за моральный и материальный ущерб.

Очень важен контроль в этих сферах и реально действующие запреты, так как очень много ситуаций, когда из такси высаживают посреди дороги поздним холодным вечером беременных женщин, людей с детьми, пожилых — запросто могут высадить под предлогом «я вас не повезу», — подытожил Гаврилов.

Ранее Гаврилов рассказал, что детские площадки на муниципальных участках считаются общими, поэтому детей из других дворов нельзя прогонять с них. При этом он уточнил, что площадки, оформленные как общедомовое имущество многоквартирного дома и с кадастровым номером, фактически являются собственностью жильцов. Поэтому они имеют право закрывать дворы на замок от посторонних, объяснил депутат.