Россиянам объяснили, чем опасна зарплата в конвертах Депутат Бессараб: россияне с зарплатой в конвертах получат минимальную пенсию

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Зарплата в конвертах в первую очередь негативно сказывается на сотруднике, который впоследствии может получить неожиданно низкую пенсию, заявила Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она отметила, что помимо этого работник может остаться без справедливых выплат по временной нетрудоспособности.

Казалось бы, на первый взгляд, какая разница, как именно человек получает зарплату? На самом деле, выплаты в конверте — это уход от страхового взноса. Значит, например, человек может на пять лет позже выйти на обычную пенсию, получая только социальную, — заявила Бессараб.

Она отметила, что никто не останется без пенсии, однако в таком случае она будет минимальной. Депутат предположила, что это вряд ли устроит того, кто трудился всю жизнь. Кроме того, зарплата в конвертах, объяснила Бессараб, ставит под вопрос оплату временной нетрудоспособности, так как сумма выплат по данной статье зависит в том числе от средней зарплаты.

Бывает, что болезнь оказывается длительной, а человек даже не может получить поддержку и помощь. Соглашаться на выплаты в конвертах не стоит, — резюмировала она.

Ранее заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов юрист Елена Рыбакова рассказала, что длинные выходные, которые ждут россиян в конце февраля, не повлияют на размер зарплаты граждан, получающих фиксированный оклад.