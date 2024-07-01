Россиянам напомнили о нюансах работы в аномальную жару Депутат Нилов напомнил о возможности работников перейти на удаленку в жару

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В жаркую погоду работник может перейти на удаленку, рассказал в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий уточнил, что для сотрудников транспортной сферы на время аномально высокой температуры нужно разрешить тонирование передних боковых стекол.

В некоторых случаях сотрудники переходят на удаленную работу, что предусмотрено сегодняшним трудовым законодательством. Для работников транспорта мы предлагаем разрешить использование тонированных передних боковых стекол. В такую жару это крайне востребовано как для пассажирских, так и для грузоперевозок, — пояснил депутат.

Кроме того, отметил парламентарий, работодатель обязан обеспечить необходимые условия труда. Так, по его словам, в офисах должны быть установлены кондиционеры или выдаваться вода. Также, напомнил Нилов, важно следовать рекомендациям врачей.

Есть законодательные предложения, которые находятся на рассмотрении. Например, депутат [Борис] Чернышов предложил сокращать рабочий день в случае аномальной жары. Это еще предстоит обсуждать. Однако текущее регулирование позволяет работодателям и работникам находить компромиссные решения, — заключил парламентарий.

Синоптик Роман Вильфанд ранее рассказал, что пик жары настигнет Москву 3 июля. Он подчеркнул, что в середине следующей недели ожидается до 35 градусов тепла. По его словам, это сильная и опасная жара, которая представляет вред для людей.