Россиянам могут запретить рекламироваться у иноагентов В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламироваться у иноагентов

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В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит пресс-служба Думы, данный документ будет рассмотрен в приоритетном порядке.

Законопроект <...> внесен в Госдуму. <...> Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах, — отметил Володин.

Ранее Володин заявил, что граждане США хотели бы видеть Владимира Путина своим президентом. По его словам, российский лидер за время нахождения у руля РФ доказал, что может решать самые тяжелые задачи. При этом он отметил, что президент США Джо Байден — «наказание им».

Перед этим спикер нижней палаты парламента сообщил, что депутаты Госдумы рассматривают законопроект, определяющий меры поддержки отечественного производства и бизнеса. Документ утверждает преимущество российских поставщиков перед иностранными и предоставит отечественным производителям дополнительные преференции при закупках. Предполагается, что эта мера позволит развивать отечественное производство и создавать новые рабочие места.