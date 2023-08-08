В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на образование матерей Депутат ГД Чернышов предложил разрешить тратить маткапитал на образование матерей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов внес на рассмотрение законопроект, разрешающий матерям использовать материнский капитал для получения образования, рассказал он в своем Teleram-канале. Согласно тексту документа, в случае принятия закона средствами материнского капитала можно будет оплачивать услуги как в государственных, так и в частных учреждениях.

Внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий возможность траты материнского капитала на образование женщины, родившей ребенка, — рассказал парламентарий.

По словам Чернышова, на получение образования может быть потрачена вся сумма материнского капитала или лишь ее часть. Автор инициативы считает, что принятие закона позволит женщинам повысить свой социальный статус, а также даст им больше уверенности в завтрашнем дне за счет повышения доходов. Он также считает, что такую норму следует распространить и на отцов.

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова ранее предложила разрешить россиянам использовать материнский капитал для оплаты ремонта квартиры. В своем обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину она отметила, что за последние полгода стоимость стройматериалов выросла на 10,6%, а к концу года она может увеличиться еще на 15%.