Российские поликлиники обяжут перейти на электронные медкарты Мурашко: переход на электронные медкарты станет обязательным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В будущем поликлиники обяжут отказаться от бумажных медицинских карт и перейти на электронные, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение». По его словам, подобный шаг необходим, потому что система просто не справляется с хранением такого массива данных, существующих лишь в физическом облачении, передает РИА Новости.

К органам исполнительной власти мы это будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем, — заявил Мурашко.

По его словам, отказ от макулатуры станет новым базовым принципом организации первичного звена. Электронные медкарты позволят наладить преемственность между уровнями оказания медицинской помощи, отметил министр. Плюсом является и то, что пациентам не придется расшифровывать врачебный почерк, который уже породил множество анекдотов.

На ВДНХ в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия» 1–2 декабря проходит конгресс «Национальное здравоохранение — 2023». Организаторами мероприятия выступают Минздрав РФ, Фонд Росконгресс, а также ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» (ЦНИИОИЗ).