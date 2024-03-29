Россиян спасли от шести опасных инфекций Голикова: санконтроль предотвратил завоз шести опасных инфекций в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России предотвратили завоз шести опасных инфекций в 2023 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания коллегии Роспотребнадзора по итогам деятельности за прошлый год и приоритетным задачам на 2024–2026 годы. По ее словам, которые приводит ТАСС, сохранить здоровье граждан удалось благодаря системе санитарно-карантинного контроля на границе.

Система санитарно-карантинного контроля на границе позволила в 2023 году предотвратить завоз шести опасных инфекционных болезней и сохранить здоровье наших граждан, — сообщила Голикова.

Она подчеркнула, что ждет от экспертов Роспотребнадзора предложений для актуализации основ госполитики в сфере биологической и химической безопасности. Как отметила Голикова, в настоящее время в стране работает 153 ПЦР-центра, 54 центра секвенирования и почти 20 мобильных лабораторий быстрого реагирования. Кроме этого, в РФ насчитывается восемь мобильных санитарно-карантинных комплексов с поддержкой лаборатории.

Ранее японские врачи зафиксировали распространение по стране опасной инфекции — стрептококкового токсического шока. Уровень смертности от данного заболевания составляет почти 30%. По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, четких симптомов у этой инфекции нет, поскольку стрептококк способен вызывать широкий спектр болезней.