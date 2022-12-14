Россиян с симптомами ОРВИ начнут тестировать на грипп Попова призвала тестировать на грипп людей с симптомами ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала проводить тестирование на грипп у всех пациентов с проявлениями ОРВИ по аналогии с коронавирусом. По ее словам, соответствующий документ подготовлен и отправлен на регистрацию в Минюст.

Сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа всем, точно так же как по ковиду, у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций. Таким образом мы снизим риски для этих людей, — сказала Попова.

Ранее президент России заявил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом от 30 до 35% в неделю, и попросил руководителя Роспотребнадзора доложить об эпидемиологической обстановке в России. Попова подтвердила данную информацию, назвав общую эпидемиологическую ситуацию в стране «напряженной». Кроме того, она зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом на уровне 10-11% в неделю.

Биолог Алексей Аграновский ранее рассказал, что причины вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве заключаются в том, что в регионе в силу ряда причин снизился иммунитет, да и в предыдущие годы этим заболеваниям уделялось меньше внимания из-за пандемии коронавируса. По его словам, рост заболеваемости не приведет к серьезным последствиям для россиян. Также эксперт уточнил, что вероятность заболеть гриппом и COVID-19 одновременно мала.