Россиян предложили наказывать уголовно за вовлечение детей в курение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума рассмотрит законопроект об уголовном наказании за систематическое вовлечение детей в потребление табака и никотинсодержащей продукции, сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, которые приводит ТАСС, за подобные деяния предлагается наказывать вплоть до полугодичного ареста.

За это предусматривается штраф в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на тот же срок, — сказал Крашенинников.

Отмечается, что инициативой предлагается внести дополнительную статью в главу 20 Уголовного кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что следственное управление в Воронежской области начало процессуальную проверку после публикации ролика с курящей электронную сигарету девочкой. На кадрах видно, что молодая девушка дала малолетнему ребенку попробовать сигарету, после чего девочка стала задыхаться и кашлять.

До этого нарколог Василий Шуров заявил, что для того, чтобы отучить ребенка от курения вейпов и электронных сигарет, родители должны бросить курить сами.